Кухням и ванным пора поумнеть

26.01.2022 12:29

Инсталляторам стоит уделять больше внимания кухням и ванным комнатам – так считают эксперты. В опубликованном недавно в США обзоре, посвящённом современным тенденциям в дизайне, говорится о том, что потребители готовы тратить деньги на оборудование этих помещений аудио и видео техникой и «умными» электронными устройствами.



Интеграторы, однако, или не замечают, что перед ними открываются новые возможности заработать, или думают, что «овчинка выделки не стоит». Между тем, по итогам исследования аналитики выявили как минимум пять трендов, которые могут значительно улучшить качество жизни пользователей и сделать их пребывание в кухне или ванной комнате более комфортным. Во-первых, это голосовое управление. Разумеется, для состоятельных клиентов недостаточно тех стандартных возможностей, которые готовы обеспечить Amazon Alexa или Google – здесь нужно что-то более продвинутое, надёжное и безопасное. Во-вторых, потребители, увлечённые современными технологиями и активно использующие их в течение всего дня, с радостью воспользуются возможностью окружить себя ещё большим количеством «умных» устройств, управляемых через мобильные приложения, в том числе на кухне, где все мы проводим довольно много времени. В-третьих, не стоит забывать о том, что современное жильё для людей с достатком – жильё просторное, а это значит, что в нём есть много места для установки электроники. Современная ванная или гардеробная – не тесная каморка, а полноценная комната, и инсталлятору здесь есть где развернуться во всех смыслах этого слова… Аудио система, интеллектуальное освещение, управление жестами или голосом – вариантов для дополнительного заработка множество.



Аналитики выделили в особую группу клиентов поколение миллениалов. Результаты исследования говорят о том, что эти люди особенно много времени проводят в ванной комнате и хотят, чтобы она была оборудована по последнему слову техники. Участники опроса часто упоминали, что хотели бы, находясь в этом помещении, иметь возможность менять температуру и влажность, управлять освещением, взаимодействовать с «умными» зеркалами, не вступая в непосредственный контакт с электронными приборами – то есть жестами или голосом. 31% опрошенных заявили, что в ванной обязательно должен быть телевизор или экран, 30% не представляют себе утренний или вечерний туалет без музыкального сопровождения. Системы управления освещением (световые сценарии и пр.) находятся лишь на пятом месте в списке желаемых усовершенствований; впрочем, причина в том, что они и без того довольно широко распространены. Из результатов опроса следует, что в этой категории акцент сместился на экологичность; кроме того, всё больше потребителей задумываются о том, как освещение влияет на самочувствие, и готовы заплатить инсталляторам за возможность поднять свой комфорт на новый уровень.