ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Кульминировали, кульминировали, и выкульминировали!


23.06.2021 12:36

 

 

«Кульминация» – так переводится с английского слово “solstice”, название нового винилового проигрывателя Naim. Ещё одно значение – «солнцестояние»; неудивительно, что выпуск новинки приурочен к датам, когда во многих странах отмечают Midsummer, середину лета…

 

Проигрыватель Naim Solstice Special Edition поставляется в комплекте с тонармом Aro обновлённой конструкции, MC картриджем Equinox, фонокорректором Solstice Series и внешним модулем питания. Производитель выпустит всего 500 таких устройств. Это первый проигрыватель виниловых дисков, созданный инженерами компании, и ограниченный тираж призван подчеркнуть его исключительность.

 

Многоуровневая виброразвязка, двигатель с системой самокалибровки, низкорезонансный многослойный стол (их 47) – инженеры Naim постарались как следует, ещё и привлекли к разработке новинки специалистов из Clearaudio. Для усовершенствованного тонарма Aro с настраиваемыми азимутом и высотой использовали новые материалы, в том числе вольфрам и углеволокно. У MC-головки Equinox цельноалюминиевый корпус и игла с заточкой Microline и держателем из бора.  Фонокорректор Solstice класса A с отдельными цепями для MM/MC-головок – практически бесшумный. По мнению Naim, стабильное питание жизненно необходимо для высококачественного звучания. В комплект поставки также входят аксессуары: цифровые весы для настройки прижимной силы, жидкостный уровень, шестигранные ключи, набор для настройки, пылезащитная крышка и чистящая салфетка. Каждому покупателю Naim дарит книгу об истории бренда и виниловый диск с записями True Stereo.

Связанные новости:
 Всё выше, и выше, и выше… - 22.06.2021 13:49
 Усилитель для наушников Naim Uniti Atom Headphone Edition  - 13.05.2021 11:51
 Naim Mu-so в новой отделке - 31.03.2021 12:55
 Naim Audio – в новых гиперкарах Pininfarina  - 31.07.2020 10:23
 Второе поколение Mu-so Qb - 12.08.2019 14:00
 Новое поколение Mu-so  - 08.05.2019 10:00
 Премьера: сетевые плееры Naim - 11.05.2018 13:00
 Принцесса и Naim - 11.12.2017 12:08
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007