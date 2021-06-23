Кульминировали, кульминировали, и выкульминировали!

23.06.2021 12:36

«Кульминация» – так переводится с английского слово “solstice”, название нового винилового проигрывателя Naim. Ещё одно значение – «солнцестояние»; неудивительно, что выпуск новинки приурочен к датам, когда во многих странах отмечают Midsummer, середину лета…



Проигрыватель Naim Solstice Special Edition поставляется в комплекте с тонармом Aro обновлённой конструкции, MC картриджем Equinox, фонокорректором Solstice Series и внешним модулем питания. Производитель выпустит всего 500 таких устройств. Это первый проигрыватель виниловых дисков, созданный инженерами компании, и ограниченный тираж призван подчеркнуть его исключительность.

Многоуровневая виброразвязка, двигатель с системой самокалибровки, низкорезонансный многослойный стол (их 47) – инженеры Naim постарались как следует, ещё и привлекли к разработке новинки специалистов из Clearaudio. Для усовершенствованного тонарма Aro с настраиваемыми азимутом и высотой использовали новые материалы, в том числе вольфрам и углеволокно. У MC-головки Equinox цельноалюминиевый корпус и игла с заточкой Microline и держателем из бора. Фонокорректор Solstice класса A с отдельными цепями для MM/MC-головок – практически бесшумный. По мнению Naim, стабильное питание жизненно необходимо для высококачественного звучания. В комплект поставки также входят аксессуары: цифровые весы для настройки прижимной силы, жидкостный уровень, шестигранные ключи, набор для настройки, пылезащитная крышка и чистящая салфетка. Каждому покупателю Naim дарит книгу об истории бренда и виниловый диск с записями True Stereo.