КУЛЬТура звука: Musical Fidelity B1xi

29.04.2026 18:03

О возвращении «культовой серии» аналоговых компонентов объявила компания Musical Fidelity. Обновлённая серия B пока представлена только одним устройством, интегральным усилителем B1xi, но производитель предрекает ей большой успех.



Упразднение избыточных функций уже стало трендом. Вот и в B1xi всё сделано ради того, чтобы дать пользователю качественный звук -- без переплаты за то, без чего вполне можно обойтись. У нового усилителя нет дисплея и отсутствует возможность подключения по Wi-Fi. Зато есть полностью дискретный усилительный модуль класса A/B и большой тороидальный трансформатор. Цифровые платы физически отделены от аналогового тракта и имеют собственный линейный блок питания. Используется ЦАП ESS9018.



Мощность B1xi: 60 ватт на канал / 8 Ом или 100 ватт / 4 Ом. Пиковая мощность: до 140 Вт / 2 Ом; это позволяет использовать усилитель даже с очень требовательными акустическими системами. Коэффициент демпфирования: 30, пиковый ток: до 8 ампер. Встроенный предусилитель – с низким уровнем шума и моторизированным потенциометром. Для работы с источниками звука усилитель оснащается MM-фонокорректором с чувствительностью 5 мВ, тремя линейными входами RCA, коаксиальным и оптическим входами (до 24 бит / 192 кГц), ARC-входом для подключения к телевизору, модулем Bluetooth 5.1, выходом предусилителя (RCA) для би-ампинга или сабвуфера, а также изолированным выходом USB C (5 В) для питания внешнего стримера.