Купи телевизор – получи колонку в подарок

03.09.2024 16:54

К началу нового учебного года компания Hisense сделала подарок школьникам, студентам и их родителям: каждый покупатель, который приобретёт фирменный телевизор в период с 1 по 30 сентября, получит в подарок «умную» колонку VK «Капсула».



Специальное предложение распространяется как на новинки 2024 года, так и на популярные модели телевизоров Hisense – при условии, что устройства приобретаются в магазинах бизнес-партнёров бренда; к последним относятся розничные торговые сети М.Видео, DNS, Технопарк и Ситилинк. Колонки, которые выдаются в подарок, совершенно бесплатно – это VK «Капсула Мини» или VK «Капсула Нео». Обе модели смарт-спикеров оснащаются встроенным голосовым помощником «Маруся». Портативный громкоговоритель позволяет совершать онлайн-звонки, слушать музыку, искать информацию в интернете и управлять элементами систем домашней автоматизации. Колонка помогает организовать полезный досуг для детей: может рассказать что-то интересное, прочитать сказку, включить колыбельную…

В числе моделей ТВ, которые участвуют в акции – Hisense E7NQ PRO. Это QLED смарт-телевизор, который выпускается в пяти типоразмерах, с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Пиковая яркость устройства 800 нит, частота обновления 144 Гц. Телевизор поддерживает разрешение 4K, технологию квантовых точек, форматы Dolby Vision и Dolby Atmos; предусмотрены игровой и спортивный режимы. Ещё две популярные модели: Hisense U7NQ (55, 65, 75 и 85 дюймов) и U8NQ (65 и 75 дюймов) с технологией подсветки Mini-LED PRO и сертификацией IMAX Enhanced. Пиковая яркость устройств: 1500 и 3000 нит соответственно; телевизоры U7NQ оснащаются встроенной аудиосистемой 2.1, U8NQ – 2.1.2; поддерживают Dolby Atmos и DTS:X. Специальное предложение также распространяется на модели Hisense UXKQ Mini-LED X, E7KQ, E7NQ, A6N, E7KQ PRO, U6KQ, U7KQ, U6NQ, U8KQ и A85K. Подробная информация об акции размещена на сайтах М.Видео, DNS, Технопарк и Ситилинк.



