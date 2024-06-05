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Квинтет для толстосумов


05.06.2024 09:36

 

 

На выставке High End Show в Мюнхене в числе прочих компаний, демонстрировавших свою продукцию, была и шведская Marten. Производитель представил новинку, напольные акустические системы Coltrane Quintet. Стоимостью 190 тысяч долларов за пару.

 

В модельном ряду Marten «Квинтеты» являются преемниками Coltrane 3, появившейся в ассортименте шведского бренда в 2016 году – и стоят почти в два раза дороже. Coltrane Quintet – четырёхполосный громкоговоритель в корпусе bass reflex, с усовершенствованными по сравнению с Coltrane 3 динамикой и воспроизведением басов. Колонки оснащаются кроссовером первого порядка, твитером с алмазным покрытием (1”), бериллиевым ВЧ/СЧ динамиком (3”), мидбасовым драйвером (7”) с диффузором из углеродного волокна и парой вуферов (10”, «сэндвич» из алюминия). Корпус громкоговорителя на 25% больше, чем у модели-предшественницы; конструкторы улучшили его способность гасить резонансы, добавили жёсткости и прочности. Подставка-опора тоже стала больше; её демпфирующие качества улучшены благодаря использованию фирменных акустических изоляторов.

 

Новинку можно приобрести в специальной версии Coltrane Quintet Statement Edition – доплатив ещё 19 тысяч долларов. В этом варианте внутренняя проводка выполняется кабелями Jorma Statement, а «компоненты кроссовера – более высокого качества», чем в базовой модели.

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