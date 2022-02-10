L-Acoustics борется с контрафактом

10.02.2022 13:01

В Китае уничтожили контрафактные акустические системы L-Acoustics. Розыском подделок занимались сотрудники Главного таможенного управления КНР (GACC).



Расследование, проведённое таможенниками, охватывало всю территорию страны; успеху в поисках фальшивой продукции способствовала численность сотрудников Управления (более ста тысяч человек). В ходе операции удалось обнаружить контрафактные громкоговорители L-Acoustics ARCS II. Они были разобраны в присутствии представителей L-Acoustics; часть конструктивных элементов была отправлена на переработку, остальное уничтожено.



«Серая» продукция не проходила контроль качества, была произведена с использованием компонентов низкого качества, продавалась без сертификатов и гарантий. В L-Acoustics убеждены, что подобные случаи должны широко освещаться в прессе и через собственные информационные каналы компаний-производителей; потребители должны знать о тех рисках, с которыми они сталкиваются, приобретая контрафактные товары. Для этого в L-Acoustics создана специальная рабочая группа; её целью является полное искоренение случаев изготовления подделок. О том, сколько фальшивых громкоговорителей ARCS II было найдено и уничтожено, не сообщается.