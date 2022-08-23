ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

L-Acoustics Creations: премиальный минимализм


23.08.2022 00:21

 

 

В середине сентября в Великобритании пройдёт двухдневная выставка EI Live. Одним из её участников станет компания L-Acoustics Creations, производитель акустических систем профессионального уровня для премиальных жилых пространств и яхт.

 

На выставке будут представлены новые решения L-Acoustics Creations, в частности, компактная аудиосистема для небольших помещений Fiji 5.1 и мощный интерьерный/всепогодный комплект Tahiti 2.1. В последнем используются колинеарные источники звука Syva и отдельный сабвуфер Syva. Производитель обещает чрезвычайно широкую зону наилучшего восприятия (sweet spot).

 

Система Fiji 2.1 в своё время вызвала большой интерес участников выставки, и на этот раз L-Acoustics Creations продемонстрирует её расширенную конфигурацию. Заявлено, что миниатюрные колонки будут эффективны в помещениях площадью до 20 квадратных метров. Новинка рассчитана на тех покупателей, кому требуется мощный громкий звук, но нет возможности или желания покупать массивные громкоговорители, занимающие много места в комнате. Комплект состоит из пять коаксиальных динамиков X4i и ультракомпактного сабвуфера SB10i, который можно разместить на полу или повесить на стену.

Связанные новости:
 Новый гигант C Seed - 20.07.2022 10:11
 Барселона, ISE 2022: 800+ участников - 04.05.2022 09:12
 Новая выставка! EI Live! Europe  - 18.04.2022 00:46
 Супер-яхты и гоночные болиды - 28.03.2022 11:06
 «Выходим завтра в море» с JL Audio M6 Luxe - 25.02.2022 12:54
 L-Acoustics борется с контрафактом - 10.02.2022 13:01
 «Чудо-остров» для богатых - 15.12.2021 16:46
 Компактный сабвуфер L-Acoustics SB10i  - 31.08.2021 01:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007