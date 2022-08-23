L-Acoustics Creations: премиальный минимализм

23.08.2022 00:21

В середине сентября в Великобритании пройдёт двухдневная выставка EI Live. Одним из её участников станет компания L-Acoustics Creations, производитель акустических систем профессионального уровня для премиальных жилых пространств и яхт.



На выставке будут представлены новые решения L-Acoustics Creations, в частности, компактная аудиосистема для небольших помещений Fiji 5.1 и мощный интерьерный/всепогодный комплект Tahiti 2.1. В последнем используются колинеарные источники звука Syva и отдельный сабвуфер Syva. Производитель обещает чрезвычайно широкую зону наилучшего восприятия (sweet spot).



Система Fiji 2.1 в своё время вызвала большой интерес участников выставки, и на этот раз L-Acoustics Creations продемонстрирует её расширенную конфигурацию. Заявлено, что миниатюрные колонки будут эффективны в помещениях площадью до 20 квадратных метров. Новинка рассчитана на тех покупателей, кому требуется мощный громкий звук, но нет возможности или желания покупать массивные громкоговорители, занимающие много места в комнате. Комплект состоит из пять коаксиальных динамиков X4i и ультракомпактного сабвуфера SB10i, который можно разместить на полу или повесить на стену.



