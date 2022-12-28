L-Acoustics победила фальсификаторов

28.12.2022 12:47

В начале года мы писали о кампании L-Acoustics по борьбе с контрафактом. В компании была создана специальная рабочая группа, члены которой сотрудничали с Главным таможенным управлением КНР, искали контрафактные громкоговорители и уничтожали их.



Недавно L-Acoustics отчиталась о проделанной работе и объявила, что все производственные площадки, на которых изготавливалась поддельная продукция, обнаружены, их деятельность полностью прекращена. Пять таких предприятий действовали на территории города Шиджи (провинция Гуанчжоу).



На прошедших публичных слушаниях фальсификаторы признали свою вину; суд постановил оштрафовать их и вынес приговор – тюремное заключение на срок до трёх лет.



