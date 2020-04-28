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«Лайвы» Hi-Fi & High End Show


28.04.2020 11:53

 

 

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show продолжают серию «живых» трансляций, дающих российским аудио- и видеолюбителям возможность пообщаться с представителями дистрибьюторских компаний, а также компаний-производителей звуковой и видеотехники.

 

В понедельник 27 апреля в прямом эфире прошло интервью директора по маркетингу шведского производителя Hi-Fi компонентов Primare Терри Медалена (Terry Medalen), которое он дал известному российскому блогеру и эксперту Михаилу Борзенкову. Инициатором трансляции выступил российский дистрибьютор продукции Primare компания MMS Cinema.

 

До конца недели состоится ещё одна встреча – на этот раз в эфир выйдет представитель Yamaha Music Дмитрий Супрун. Он расскажет обо всём, что нужно знать о мультирум-системах на базе MusicCast. Трансляция пройдёт на странице Hi-Fi & High End Show в социальной сети Facebook. Те, кто не сможет присоединиться к прямому эфиру, смогут послушать Дмитрия в записи, которая также будет опубликована на странице выставки.

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