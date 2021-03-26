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Лакшери-ящик для винила


26.03.2021 10:50

 

 

Звучит странно, но новинку, выпущенную компанией Analog Renaissance, характеризует очень точно…  LUX Vinyl Voodoo – знакомый многим поклонникам винила ящик для хранения пластинок в «люксовой» отделке.

 

Стенки премиальной «тары» выполнены из клееного бука: материал предварительно пропаривается – это позволяет увеличить его долговечность. Дно – из натуральной березовой фанеры большой толщины – чтобы выдерживала вес пластинок и не прогибалась. Стенки и дно крепятся друг к другу методом «ласточкин хвост» – он отличается повышенной надёжностью и обычно применяется при создании дорогой мебели. В боковых стенках имеются отверстия для переноски; они отделаны накладками из натуральной кожи, которые, в свою очередь, надёжно закреплены латунными винтами.

 

Ящики LUX Vinyl Voodoo изготавливаются вручную; весь производственный процесс осуществляется одним мастером. Внутренняя ширина ящика рассчитана на использование для хранения виниловых пластинок пакетов Analog Renaissance. Максимальная вместимость – 80 LP дисков. Розничная цена столь необычного аксессуара – 11000 рублей.

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