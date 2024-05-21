ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Ламба» за 600K долларов и звук Sonus faber


21.05.2024 13:52

 

 

Новые гибридные суперкары Lamborghini Revuelto будут звучать как лучшие колонки Sonus faber: компании подписали соглашение о сотрудничестве. Комплект акустических систем Sonus faber для оснащения Lamborghini Revuelto оптимизирован и настроен в соответствии с особенностями акустики салона автомобиля. В пресс-релизе говорится о том, что водитель автомобиля «погрузится в великолепную симфонию дизайна и звука, создать которую могли только два легендарных итальянских бренда».

 

В салоне Lamborghini Revuelto установлены семь динамиков, в том числе по твитеру и мид-басовику в каждой из двух дверей. Один широкополосный излучатель в приборной панели выполняет роль центрального канала, ещё два используются как surround-каналы – они расположены позади водителя и пассажира. Мощность встроенного усилителя (Class D): 750 Вт. Элементы управления аудиосистемой автомобиля интегрированы в большой центральный инфоэкран. Внешний вид и отделка излучателей разработаны совместно с дизайнерами Lamborghini.

 

Lamborghini Revuelto относится к категории электрифицированных транспортных средств, оснащаемых двигателями с высокими эксплуатационными характеристиками (HPEV, High Performance Electrified Vehicle). У него гибридная трансмиссия (разумеется, не имеющая ничего общего с той, что используется в Toyota Prius), 12-цилиндровый двигатель и три независимых электромотора; совокупная мощность двигателей составляет 1015 л.с., разгон до 100 км/ч происходит за 2,5 секунды, а заявленная максимальная скорость – 350 километров в час. Предусмотрено два варианта вождения: городской (Città), при котором задействованы только электрические двигатели, и спортивный (Corsa), позволяющий автомобилю продемонстрировать его возможности по максимуму. Предзаказы на новые суперкары уже принимаются.

Связанные новости:
 Акустика нового поколения: Sonus faber Sonetto G2 - 15.05.2024 22:54
 «Дорого-богато»: юбилейная аудиосистема Sonus faber  - 15.01.2024 10:55
 И снова об автомобилях… - 10.11.2023 19:07
 Гордость Британии: KEF и Lotus представляют KEF LS60 Wireless Lotus Edition - 27.07.2023 13:47
 Stradivari нового поколения - 25.05.2023 20:00
 Аудиокрыша Rockford Fosgate - 04.04.2023 08:57
 630 л.с. и Sonus faber в придачу - 15.09.2020 10:10
 Dynaudio сотрудничает с Bugatti - 25.10.2009 22:14
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007