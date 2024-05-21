«Ламба» за 600K долларов и звук Sonus faber

21.05.2024 13:52

Новые гибридные суперкары Lamborghini Revuelto будут звучать как лучшие колонки Sonus faber: компании подписали соглашение о сотрудничестве. Комплект акустических систем Sonus faber для оснащения Lamborghini Revuelto оптимизирован и настроен в соответствии с особенностями акустики салона автомобиля. В пресс-релизе говорится о том, что водитель автомобиля «погрузится в великолепную симфонию дизайна и звука, создать которую могли только два легендарных итальянских бренда».



В салоне Lamborghini Revuelto установлены семь динамиков, в том числе по твитеру и мид-басовику в каждой из двух дверей. Один широкополосный излучатель в приборной панели выполняет роль центрального канала, ещё два используются как surround-каналы – они расположены позади водителя и пассажира. Мощность встроенного усилителя (Class D): 750 Вт. Элементы управления аудиосистемой автомобиля интегрированы в большой центральный инфоэкран. Внешний вид и отделка излучателей разработаны совместно с дизайнерами Lamborghini.



Lamborghini Revuelto относится к категории электрифицированных транспортных средств, оснащаемых двигателями с высокими эксплуатационными характеристиками (HPEV, High Performance Electrified Vehicle). У него гибридная трансмиссия (разумеется, не имеющая ничего общего с той, что используется в Toyota Prius), 12-цилиндровый двигатель и три независимых электромотора; совокупная мощность двигателей составляет 1015 л.с., разгон до 100 км/ч происходит за 2,5 секунды, а заявленная максимальная скорость – 350 километров в час. Предусмотрено два варианта вождения: городской (Città), при котором задействованы только электрические двигатели, и спортивный (Corsa), позволяющий автомобилю продемонстрировать его возможности по максимуму. Предзаказы на новые суперкары уже принимаются.



