Ламп тоже не будет?

30.03.2022 11:40

Не успели производители прийти в себя после негативных прогнозов по ситуации с поставками микросхем, как эксперты предсказали новую напасть. Есть мнение, что в ближайшее время аудио отрасль столкнётся с дефицитом вакуумных ламп.



В течение последних двух лет объём их поставок уменьшился; впрочем, это коснулось многих товаров – из-за пандемии темпы и объёмы производства были снижены. Однако сейчас возникли новые факторы, которые препятствуют скорейшему пополнению ламповых запасов – это недавний пожар, случившийся на большой фабрике по производству вакуумных ламп в Китае, а также возможные ответные меры на санкции, наложенные на Россию.



Специалисты считают, что негативные последствия происходящего в первую очередь ощутят на себе производители гитарных усилителей, такие, как Marshall и Fender. Компании, выпускающие ламповые компоненты для домашнего использования – например, McIntosh, Audio Research и Cary Audio – закупают лампы в меньших объёмах, однако из-за усиливающегося дефицита они тоже могут столкнуться с большими проблемами уже в ближайшее время. Крупные американские и европейские розничные онлайн-торговцы уже предупреждают своих покупателей о грядущих недопоставках и ожидаемом росте цен.