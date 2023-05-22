Ламповые усилители для наушников Cayin

22.05.2023 11:48

Две новинки Cayin, одна из которых уже поступила в продажу в России – это ламповый балансный усилитель для наушников HA-3A и новый флагман, ламповый усилитель для наушников и колонок HA-300MK2.



При создании Cayin HA-3A использованы наработки, реализованные в фирменных «старших» моделях HA-6A и HA-300MK2. Мощность усилителя – до 850 мВт на канал в балансном режиме; возможности подключения – от стандартного jack 6,35 мм до балансных выходов 4,4 мм и четырёхконтактного XLR. Лампы: в выпрямителе – классические RCA 25AX5GT, в усилителе напряжения входного каскада – подобранные вручную JJ 12AU7/ECC82, в выходном каскаде – Electro Harmonic 6V6GT. Имеющийся переключатель позволяет выбрать наушники по импедансу (Low: 8-64 Ом, Medium: 65-250 Ом, Hight: 251-600 Ом). Экранирование и антивибрационная конструкция корпуса устраняют микрофонный эффект. Частотный диапазон усилителя 18 Гц – 30 кГц, сигнал/шум более 100 дБА, вес 12 кг, энергопотребление 80 Вт.



Cayin HA-300MK2 – это несимметричный триодный усилитель в классе A с разделительными трансформаторами (SETA, Single-ended Triod Amplifier). Он разработан специально для использования с высококачественными наушниками, которые можно подключать не только через разъёмы TRS и балансный четырёхконтактный XLR, но и через балансный разъём 4,4 мм. Отдельный блок питания усилителя имеет сложную схему с четырьмя выпрямительными лампами и обеспечивает постоянное одинаковое напряжение для всех каскадов усиления. В качестве выходного каскада используется согласованная пара триодов прямого накала (DHT) 300B. DHT относится к триодным лампам, которые используют катод в качестве нити накала и нагревают катод напрямую. Модель 300B наиболее известна и востребована в аудиофильском мире: её среднечастотный диапазон, насыщенный гармониками и детализацией, обеспечивает эффект присутствия. Пара разъёмов для динамиков обеспечивают мощность 8 Вт на канал в классе A и позволяют подключать небольшие чувствительные колонки. Схема задержки 60 секунд защищает цепи и сводит к минимуму хлопок при включении.



