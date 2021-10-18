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Ламповые усилители FezzAudio – в продаже в России


18.10.2021 10:57

 

 

На радость любителям лампового звука дистрибьюторская компания Digital Fruits начала поставки в Россию широкого ассортимента ламповых усилителей польского бренда FezzAudio: полные и предварительные усилители, усилители мощности, фонокорректоры и усилители для наушников.

 

FezzAudio – «дочка» компании Toroidy.pl, известной не самому широкому кругу потребителей, но высоко ценимой теми, кто хорошо разбирается в качественном аудио: более 20 лет она производит высококлассные аудиофильские трансформаторы, которые в том числе используются в компонентах Mytek, LampizatOr, Audio Valve и многих других. Разумеется, в устройствах, выпускаемых под собственным ламповым брендом, также установлены фирменные трансформаторы – они используются в том числе в выходном каскаде усилителей. Усилители FezzAudio также комплектуются радиолампами производства российской Electro Harmonix, которые отличаются стабильностью работы и продолжительным сроком службы.

 

Главная задача FezzAudio – создание усилителей, обладающих столь же выразительным, тёплым и «живым» звуком, что и классические ламповые модели. В ассортименте бренда – не только мощные и энергичные двухтактные, но и маломощные, деликатно звучащие однотактные модели.

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