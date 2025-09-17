Ламповый фонокорректор E.A.T. E-Glo FB

17.09.2025 14:50

E.A.T. E-Glo FB – полностью балансный ламповый фонокорректор c внешним блоком питания, предназначенный для использования с проигрывателями виниловых дисков. Новинка уже появилась в России и будет представлена широкой аудиофильской аудитории на выставке Hi-Fi & High End Show, которая пройдёт в Москве в первой половине октября.



E.A.T. E-Glo FB – фонокорректор с повышающим трансформатором для MC-картриджей. В нём применена полностью симметричная (FB, Fully Balanced) ламповая схема (всех каскадов, включая секции входа, усиления, коррекции, инфразвукового фильтра и выхода) на дискретных элементах. Оригинальная модель была выпущена в 2013 году; нынешняя дополнена двумя лампами ECC88 (используется комплект из восьми ламп: 4 х ECC83 и 4 х ECC88). Энтузиасты могут поэкспериментировать с тонкой настройкой звучания системы путём замены ламп. В числе прочих преимуществ новинки – сверхнизкий коэффициент потерь, высокая стабильность частоты и температуры и долговечность. Светодиодная подсветка ламп регулируется по яркости и цвету. На верхней панели устройства расположены переключатели для быстрого выбора настроек, необходимых для корректной работы используемого картриджа.



Из других усовершенствований конструкции по сравнению с устройствами ранних версий стоит отметить наличие симметричного входа XLR для подключения проигрывателей с картриджами MM и MC; отдельную пассивную схему коррекции в усилительной секции – она реализована без использования отрицательной обратной связи, которая вызывает ухудшение звука; полипропиленовые плёночные конденсаторы в каскадах усиления и RIAA-коррекции вместо прежних конденсаторов MKP; повыщающий трансформатор с аморфным сердечником Lundahl LL1932 в каскаде MC; специальные диоды с малошумящими резисторами в выпрямительной схеме; выносной блок питания с тороидальным трансформатором, с двойным экранированием между первичной и вторичной обмотками, разработанным специально для модели E.A.T. E-Glo FB. Фонокорректор выпускается в двух цветах: серебристом и чёрном, дополнительно можно приобрести боковые панели (они крепятся на магнитах) в отделке «чёрное дерево с глянцевым покрытием» или «чёрный рояльный лак». Производитель подчёркивает, что стандартные MM-картриджи не совместимы с симметричным фонокорректором, и следует использовать их симметричные версии.



