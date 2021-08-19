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Ламповый фонокорректор EMT 128


19.08.2021 10:26

 

 

Компактный фонокорректор EMT128 – новая разработка инженеров компании EMT Studiotechnik. Новинка, безусловно, порадует всех поклонников бренда, особенно тех, кто всегда с вожделением смотрел на фирменный ламповый предусилитель-фонокорректор JPA66, но не мог себе его позволить…

 

EMT 128 – устройство ламповое, как и вышеупомянутый эталонный JPA66, но вместо привычных пальчиковых баллонов типа ECC83 в нём стоят миниатюрные стеклянные лампы, обладающие очень низким уровнем собственных шумов и хорошей линейностью. Они выделяют очень мало тепла и рассчитаны на долгий срок службы. Антирезонансный цельнофрезерованный алюминиевый корпус разделён на внутренние отсеки для надежной экранизации чувствительных к наводкам электрических цепей. Входы и выходы – трансформаторные (используется продукция Lundahl, выпускаемая специально для EMT). В цепях коррекции применяются высококачественные пассивные компоненты, в частности, конденсаторы с диэлектриком из полистирола, обладающие очень низкими потерями.

 

Входные параметры фонокорректора оптимизированы для головок EMT и подходят для большинства звукоснимателей MC, представленных на рынке. Габариты устройства: 480 х 315 х 60 мм, вес 12 кг. Первая поставка новинки в Россию запланирована на сентябрь-октябрь 2021 года.

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