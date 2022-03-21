Ламповый Терминатор из Польши

21.03.2022 11:23

Новинка модельного ряда «Лампизатора» – флагманский ЦАП Horizon. Это принципиально новый проект, задуманный ещё несколько лет назад: прототип появился в 2019 году и с тех пор команда разработчиков и программистов трудилась над тем, чтобы довести его до совершенства. Владелец компании Лукаш Фикус (Lukasz Fikus) говорит, что его инженеры создали «исполина, подобного которому не было ни у одного производителя – и никогда не будет».



Lampizator Horizon – это уникальная цифровая плата с высокотехнологичными блоками питания, специально разработанными трансформаторами и блоком управления, семнадцатью отдельными цепями питания, «совершенно безумной» топологией преобразования аудио (760 кГц PCM и DSD512) и пр. Многие решения никогда не применялись ранее, а новый чип, как утверждает Фикус, «вероятно, не использует ни один из производителей, работающих в этой отрасли». Внутренняя проводка выполнена из серебра; лампы – 6SN7 и KT88.



Розничная цена новинки – 44 тысячи евро без учёта НДС.