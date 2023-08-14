Ламповый звук xDuoo MP-01

14.08.2023 14:10

Новинка в ассортименте продукции, выпускаемой под брендом xDuoo – MP-01, универсальный усилитель для наушников и акустики со встроенным ламповым фонокорректором.



Характеристики устройства: 320 мВт чистого сигнала с низким уровнем искажений при нагрузке 32 Ом, частотный диапазон от 10 Гц до 100 кГц. xDuoo MP-01 оснащается двумя лампами 6N3 в переднем каскаде усиления; благодаря двухламповой конфигурации вокал и инструменты звучат с характерной теплотой и мягкостью. При желании лампы можно заменить на модели 6H3N, JAN-5680W или аналогичные. Предусмотрена независимая регулировка низких и высоких частот в пределах от -6 до +6 дБ. Вход Phono поддерживает работу со звукоснимателями разных типов: с подвижным магнитом (ММ cartridge) или с подвижной катушкой (МС cartridge); переключатель расположен на задней панели устройства. Есть также входной разъём RCA – он позволяет подключить к усилителю смартфон, ПК, телевизор и т.д. – и выход RCA для подключения акустических систем. Для подключения наушников имеются входы 3,5 и 6,3 мм.



XDuoo – собственная торговая марка китайской компании Shenzhen xDuoo Technology Co., Ltd. Высокотехнологичное предприятие с собственным отделом исследований и разработок, имеющее несколько патентов, выпускает ЦАПы, аудиопроигрыватели, усилители мощности, наушники, кабельную продукцию и многое другое; является членом Китайской ассоциации электронного аудио (China Electronic Audio Association).