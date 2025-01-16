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Laser TV JMGO O2S Ultra – меньше всех


16.01.2025 10:05

 

 

Самый маленькое в мире устройство категории Laser TV показала на выставке CES 2025 компания JMGO.

 

Фирменное решение под названием O2S Ultra представляет собой миниатюрный проектор – размером не больше коробки для обуви. Производитель заявляет, что, несмотря на скромные габариты, проектор обеспечивает изображение самого высокого качества, сравнимого с «картинкой» на экране кинотеатра. На выставке демонстрировался прототип; в продаже новинка появится в нынешнем году.

 

Размеры O2S Ultra: 31 x 29 x 14 см; размер проецируемого изображения: от 100 дюймов – при этом проектор может находиться не далее чем в 15 см от экрана – до 180 дюймов по диагонали. Высокую контрастность, яркость и точную цветопередачу обеспечивает фирменная технология MALC 3.0. Разрешение: true 4K; цветовое покрытие: 110% BT.2020. Заявленный уровень контрастности (FOFO, Full-On and Full-Off) составляет 1800:1; это означает, что использовать проектор можно как в тёмном помещении, так и в хорошо освещённом. Благодаря интегрированным Google TV и Dolby Vision проектор обеспечивает прямой доступ к популярным стриминговым сервисам, таким, как Netflix.

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