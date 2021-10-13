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Лазерная «Аура» XGIMI


13.10.2021 11:47

 

 

Китайский производитель XGIMI выпустил новую модель из категории «лазерные ТВ». Устройство под названием Aura представляет собой ультракороткофокусный 4K проектор, который может проецировать изображения размером до 150 дюймов.

 

Это первый лазерный проектор, выпущенный под брендом XGIMI. Его возможности (изображение 4К, 8,3 млн.пикселей) намного превосходят возможности традиционных телевизоров, схожих с Aura по цене. Ultra HD и HDR10 картинку можно получить, установив проектор на расстояния от 100 до 8 дюймов от поверхности, на которую проецируется избражение. Расстояния в 17 дюймов достаточно для того, чтобы размер изображения составит 150 дюймов по диагонали. Технология MEMC обеспечивает более плавное воспроизведение динамичного контента, что, безусловно, оценят спортивные фанаты, а технология ручной коррекции трапецеидальных искажений по восьми точкам позволяет добиться наилучшего качества изображения в процессе настройки.

 

Источник света обладает всеми преимуществами лазерных технологий, в том числе быстрой загрузкой и отключением, и рассчитан на 10 лет службы. Благодаря яркости 2400 люмен изображение будет чётким даже при тех уровнях освещённости, которые типичны для гостиной. Устройство комплектуется четырьмя 15-ваттными (2 х 30 Вт) динамиками производства Harman Kardon: двумя твитерами и парой басовиков с поддержкой Dolby Audio and DTS. Возможности беспроводного подключения: двухполосный Wi-Fi и Bluetooth 5.0; есть встроенный модуль Chromecast; комплект разъёмов включает порт LAN, 3 x USB 2.0, штекер Jack 3,5 и три разъёма HDMI 2.0 для подключения игровых консолей, Blu-Ray плееров, кабельных приставок и пр. Есть также оптический выход и разъём для наушников.

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