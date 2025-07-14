Лазерные проекторы Diello Prisma

14.07.2025 22:30

Diello Prisma – лазерные проекторы, разработанные для образовательных учреждений, конференц-залов, проведения презентаций и пр. Это надёжные функциональные устройства с лазерным источником света: портативный проектор DL-S460H и короткофокусный DL-SH450ST.



Портативный Diello DL-S460H предназначен для мобильных презентаций: проекционное соотношение 1,475-1,753:1, оптический зум 1,2х, размер изображения от 40 до 300 дюймов по диагонали. Весит устройство всего 5 кг. Короткофокусный Diello DL-SH450ST с проекционным соотношением 0,48:1 позволяет получить большое качественное изображение – даже при ярком свете – в небольшом помещении, тесной аудитории и пр.: 50-150 дюймов с расстояния 0,5-1,6 м.



Разрешение проекторов обеих моделей: Full HD (1920х1080), контрастность: 20000:1, яркость: 4500-4600 ANSI люменов. Источник света рассчитан на 20000 часов работы в обычном режиме и более 30000 часов – в эко-режиме. Изображение даже в нестандартных условиях настраивается просто и быстро – благодаря автоматической коррекции трапецеидальных искажений (±30°) и ручной коррекции по четырём точкам. Разъёмы для подключения: HDMI, VGA, аудиовыход, USB; предусмотрено LAN-управление с поддержкой Crestron и RS232. На входе поддерживается 4K сигнал; есть встроенный динамик мощностью 10 Вт.



