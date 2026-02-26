ВХОД НА САЙТ

26.02.2026

 

 

В российских магазинах появился в продаже лазерный мини-проектор Hisense C3, с трёхцветным лазерным источником света TriChroma, автоматической настройкой и ИИ-режимом Auto Magic AI Adjusting 2.0. Размер проецируемого изображения – от 65 до 300 дюймов.

 

Пиковая яркость – до 2500 ANSI люменов, коэффициент контрастности – 2000:1. Производитель утверждает, что качество «картинки» будет соответствовать кинематографическому уровню, а чёткость и яркость останутся неизменно высокими «при любом освещении и вне зависимости от цвета поверхности, выступающей в качестве экрана»: Hisense C3 подстраивает проецируемое изображение под цвет стены (до семи вариантов) и сохраняет реалистичную цветопередачу даже на не белых поверхностях. HD-изображение масштабируется «до уровня, близкого к 4K» – благодаря попиксельной реконструкции и интеллектуальной обработке кадров. Охват цветового пространства BT.2020 составляет 110%: проектор передаёт свыше миллиарда оттенков; технология снижения вредного синего света защищает зрение пользователей. 

 

Оптический зум Hisense C3 – с коэффициентом 1,0-1,3; есть автофокус, бесшовная автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автоматическая подстройка под размер экрана и автоматический обход препятствий. Проектор поставляется вместе с чехлом из вспененного полипропилена, который защищает устройство и позволяет брать его с собой в поездки, на природу и т.п.

