26.02.2026 13:24

В российских магазинах появился в продаже лазерный мини-проектор Hisense C3, с трёхцветным лазерным источником света TriChroma, автоматической настройкой и ИИ-режимом Auto Magic AI Adjusting 2.0. Размер проецируемого изображения – от 65 до 300 дюймов.

Пиковая яркость – до 2500 ANSI люменов, коэффициент контрастности – 2000:1. Производитель утверждает, что качество «картинки» будет соответствовать кинематографическому уровню, а чёткость и яркость останутся неизменно высокими «при любом освещении и вне зависимости от цвета поверхности, выступающей в качестве экрана»: Hisense C3 подстраивает проецируемое изображение под цвет стены (до семи вариантов) и сохраняет реалистичную цветопередачу даже на не белых поверхностях. HD-изображение масштабируется «до уровня, близкого к 4K» – благодаря попиксельной реконструкции и интеллектуальной обработке кадров. Охват цветового пространства BT.2020 составляет 110%: проектор передаёт свыше миллиарда оттенков; технология снижения вредного синего света защищает зрение пользователей.

Оптический зум Hisense C3 – с коэффициентом 1,0-1,3; есть автофокус, бесшовная автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автоматическая подстройка под размер экрана и автоматический обход препятствий. Проектор поставляется вместе с чехлом из вспененного полипропилена, который защищает устройство и позволяет брать его с собой в поездки, на природу и т.п.