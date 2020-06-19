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Лазерный проектор Christie Griffyn 4K32-RGB


19.06.2020 11:08

 

 

Новинка модельного ряда Christie – RGB 'pure laser’ проектор категории «всё-в-одном» для стационарных и арендных решений Griffyn 4K32-RGB. Это специализированное устройство для тематических парков, спортивных сооружений и любых других площадок, где сбои в работе оборудования недопустимы.

 

Griffyn 4K32-RGB – первая модель в ассортименте Christie, которая оснащена функцией цифрового сведения цветов. Каждый цвет по отдельности ‒ красный, зеленый или синий ‒ можно выбрать и отрегулировать с переносного пульта. Цветовая гамма проектора чрезвычайно широка ‒ более 96% цветового пространства Rec. 2020, что вдвое шире цветового пространства Rec. 709 и на 50% больше, чем у проекторов стандарта DCI-P3. Опционально производитель предлагает поддержку высокой частоты кадров (HFR) ‒ до 120 Гц при разрешении 4К и до 480 Гц при разрешении HD.

 

Griffyn 4K32-RGB весит всего 79,5 кг. Его можно установить под любым углом в ориентации 360 градусов; уровень шума составляет менее 50 Дб при полной яркости (34 тысячи люмен). Проектор полностью совместим с объективами 4К из линейки Boxer и выпускаемыми в настоящее время объективами линейки Christie 4K40-RGB. Поставки начнутся осенью 2020 года. Гарантия на запасные части и сервисное обслуживание – три года.

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