Лазерный проектор для бизнеса LG ProBeam BU50NST

08.06.2020 13:52

Компания LG Electronics анонсировала компактный 4K UHD лазерный проектор LG ProBeam BU50NST. Он обеспечивает изображение диагональю от 40 до 300 дюймов и предназначен для использования в офисах, переговорных, конференц-залах и пр. Ресурс лазерно-фосфорного источника света составляет 20 тысяч часов, то есть по 8 часов в день в течение 7 лет или по 4 часа в день на протяжении 14 лет.



Новинка – одна из самых компактных и лёгких в своём классе: габариты проектора 370×290×155 мм, вес 9,7 кг. LG ProBeam BU50NST проецирует изображение с разрешением 4K UHD (3840х2160) с 8,3 млн пикселей и поддержкой HDR10 в динамическом режиме. Световой поток 5000 ANSI люмен обеспечивает высококонтрастное изображение даже при искусственном освещении. Из других возможностей стоит отметить оптический зум с коэффициентом увеличения 1,6 и возможность сдвига линзы по вертикали и горизонтали в широком диапазоне (±50% и ±20% соответственно), а также встроенную функцию регулировки трапеции по 12 точкам.



Возможности подключения источника сигнала: по паре разъёмов HDMI и USB, RJ45, Wi-Fi. Для работы в больших помещениях предусмотрен контроль по протоколу RS-232C, а также передача сигнала на большом расстоянии через порт HDBaseT. USB медиа-плеер позволяет воспроизводить файлы различных форматов без внешнего источника сигнала, прямо с флеш-накопителя. К проектору можно подключить стандартную USB-клавиатуру и мышь. Если мощности двух встроенных динамиков окажется недостаточно, звук можно вывести на внешнюю акустическую систему – через разъём mini jack, оптический кабель или Bluetooth.