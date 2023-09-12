Лазерный проектор Hisense PX1H

12.09.2023 13:00

PX1H – новая модель в линейке ультракорткофокусных лазерных проекторов Hisense. Устройство с поддержкой всех современных форматов HDR-видео оснащается лазерным источником света Trichroma X-Fusion; размер проецируемого 4K-изображения (диагональ) – от 90 до 130 дюймов.



Благодаря использованию трёхцветного лазерного источника света цветовой охват расширен до 107% по стандарту BT.2020, что обеспечивает более реалистичную «картинку» по сравнению с традиционными телевизорами. Срок службы – свыше 25000 часов, что эквивалентно просмотру более 10000 фильмов. Расстояние от проектора до экрана, необходимое для получения изображения с диагональю 130 дюймов – всего 48 см, при этом в качестве проекционной поверхности может использоваться любое полотно, стена или ALR специальный экран. В последнем случае яркость Hisense PX1H может доходить до 2400 люменов; это означает, что изображение будет чётким и насыщенным даже при дневном свете. Если пользователь подойдёт слишком близко к световому лучу, проектор автоматически отключится.



Благодаря функции автокалибровки проектор самостоятельно настраивает изображение и подстраивается под окружающие условия. Скорость воспроизведения движения у Hisense PX1H выше, чем у OLED-телевизоров. Проектор комплектуется встроенными Dolby Atmos динамиками мощностью 30 Вт. Широкие возможности подключения обеспечивают три порта HDMI (1 х 2.0, 2 х 2.1 с поддержкой eARC и ALLM), два порта USB и один LAN; поддерживается беспроводное соединение через Wi-Fi 2.4 Гц и 5 Гц и Bluetooth. Размеры чёрного корпуса с металлическим блеском (ШхГхВ): 520х324х160 мм.



