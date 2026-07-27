Лазерный проектор Hisense XR10: наконец в продаже

27.07.2026 10:44

Анонсированный ещё в конце прошлого года флагманский лазерный проектор Hisense XR10 наконец стал доступен и российским потребителям. Основные характеристики новинки: яркость 6000 ANSI люменов, контрастность 6000:1, размер проектируемого изображения – до 300 дюймов по диагонали. Встроенная акустическая система с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X разработана при участии инженеров французской компании Devialet.



Трёхцветный лазерный источник света TriChroma обеспечивает цветовой охват 118% BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6. Hisense XR10 – первый домашний проектор с полностью стеклянным объективом, состоящим из 17 элементов. Производитель обещает, что яркость, резкость и точность цветопередачи будут оставаться неизменно высокими на протяжении всего срока эксплуатации устройства. Смотреть кино можно практически при любом освещении, при этом чёрный цвет будет оставаться глубоким, а светлые участки – выразительными. Hisense XR10 поддерживает все форматы HDR (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, HDR Vivid) и имеет сертификацию IMAX Enhanced.



Проекционное отношение 0,84-2,0:1 м – самое широкое: такими показателями не может похвастать ни одна другая модель в классе; есть 2,38-кратный оптический зум и функция Lens Shift, которая позволяет смещать объектив на ±130% по вертикали и ±46% по горизонтали в формате 4K без потери качества. Интеллектуальная система настройки изображения Auto Magic AI Adjusting 3.0З с четырьмя камерами 8 Мп дополнена технологией 3D ToF: фокусировка, коррекция трапецеидальных искажений, обход препятствий, адаптация изображения под размер экрана и цвет поверхности осуществляются автоматически. Технология AI Cinema Enhancement оптимизирует яркость, цветопередачу, затемнение и настройку HDR в зависимости от воспроизводимого контента.



Hisense XR10 оснащён инновационной системой жидкостного охлаждения с микроканальной конструкцией; работает тихо; игровой режим с частотой обновления до 240 Гц и низкой задержкой обеспечивает быстрый отклик и плавное отображение динамичных сцен. Благодаря ОС VIDAA владелец проектора может воспользоваться персонализированными рекомендациями и интеллектуальным поиском. Внешне проектор напоминает винтажные фотокамеры и комплектуется винтажным же кейсом из натуральной кожи с металлической фурнитурой.