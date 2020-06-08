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LEAC: новый бренд в каталоге Digis


08.06.2020 14:07

 

 

Группа компаний Digis объявляет о начале продаж продукции британской компании LEAK. Торговая марка LEAC принадлежит концерну IAG; российский дистрибьютор уже привёз на свой склад несколько моделей, в том числе интегральные усилители Stereo130 и CD-транспорты CDT.

 

Двухканальный LEAK Stereo 130 выдаёт по 45 Ватт на канал при 8 Ом или 2 х 65 Вт при 4 Ом. Имеется отдельный вход для подключения виниловых проигрывателей, встроенный модуль усилителя для наушников, а также ЦАП ES9018 Sabre32 c поддержкой технологии ESS, который минимизирует искажения сигнала и способен обрабатывать аудиоданные с частотой до 284 кГц и потоки DSD256. LEAK CDT отлично «справляется» с цифровыми форматами с битрейтом до 48 кГц и 320 kbs. Внешние источники можно подключить через USB-вход (поддерживаются файловые системы FAT16 и FAT32).

 

Оба устройства выполнены в ретро-дизайне и относятся к компонентам среднего ценового диапазона: розничная цена интегральника Stereo 130 составляет 84990 рублей, транспорта CDT – 59900 рублей.

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