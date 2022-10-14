Leak Stereo 230: новое ретро

14.10.2022 11:32

Leak Stereo 230 – интегральный усилитель с высокой точностью воспроизведения, более мощный и функциональный по сравнению с моделью Stereo 130.



В пресс-релизе говорится, что новинка «разработана в соответствии с принципами производительности, надёжности и мастерства» и «показывает уровень качества, который можно ожидать от отдельного внешнего цифро-аналогового преобразователя, не говоря уже об интегральном усилителе».

Звучание интегральника характеризуется превосходной детализацией, согласованностью и динамикой. Есть поддержка HDMI ARC, встроенный ММ-фонокорректор – он позволяет напрямую подключать к усилителю проигрыватели пластинок с головкой типа ММ, а также порт для наушников с технологией обратной связи и высокой скоростью передачи выходного сигнала.

Усилитель подходит для воспроизведения и музыкальных стереозаписей, и звуковых дорожек кинофильмов, обладает солидной энерговооруженностью (выходная мощность устройства – 115 Вт на канал / 4 Ом) и может подключаться к самым разным источникам. Через встроенный кодек Bluetooth aptX и AAC аудиосигнал на Leak Stereo 230 можно передавать с любого Bluetooth-устройства, например, с портативных музыкальных плееров, планшетов или смартфонов. Сверхнизкий уровень шума и поддержку цифровых аудиофайлов с частотой дискретизации до 768 кГц (PCM) и DSD512 обеспечивает чип ES9038Q2M с 32-битной архитектурой HyperStream и подавителем джиттера.



