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Leak Stereo 230 появится в январе


21.12.2022 12:48

 

 

В январе будущего года британская компания Leak начнёт продажи нового фирменного интегральника Stereo 230. Примечательно, что модель предыдущего поколения, Stereo 130, появилась в ассортименте Leak всего два с половиной года назад, а вот та, в свою очередь, была разработана спустя не один десяток лет после запуска в производство её предшественницы, Stereo 30 (1963 год)…

 

Новый Leak Stereo 230 имеет стандартную серебристую отделку; опция – накладки из шпона ореха. В этом смысле усилитель практически не отличается от модели Stereo 130; разве что глубина корпуса значительно увеличена – потребовалось место для дополнительных компонентов. В их числе – встроенный ЦАП с 32-битным чипом ES9038Q2M на базе HyperStream II и технологией подавителя джиттера во временном интервале (Time Domain Jitter Eliminator). Усилитель поддерживает файлы PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 22,58 МГц (DSD512) и способен полностью декодировать файлы MQA. Имеется поддержка Bluetooth 5 (кодеки aptX и AAC) и сертификация Roon Tested. На задней панели устройства расположены порт HDMI ARC и входы USB Type B и S/PDIF.

 

Мощность усилителя (Class AB): 75 Ватт на канал / 8 Ом или 115 Вт на канал / 4 Ом; интегральник предыдущего поколения, Stereo 130, выдавал лишь 45 Вт / канал. Инженеры компании адаптировали регуляторы тембра низких и высоких частот «для большего соответствия меняющимся характеристикам аналоговых и цифровых источников различных производителей» и предусмотрели возможность полного их отключения для создания более короткого пути прохождения сигнала.

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