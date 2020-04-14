Leema Acoustics: с завода – прямо к покупателю

14.04.2020 13:15

Hi-Fi энтузиасты из Великобритании в условиях эпидемии неожиданно получили преимущества по сравнению с жителями других стран. Компания Leema Acoustics начала прямые поставки своей продукции покупателям, исключив дилеров из логистического процесса.



Дилеры по-прежнему получают заказы, как по телефону, так и через формы заказа на сайтах, и передают их компании-производителю. Однако, поскольку дилерские складские запасы ограничены, а каждый дополнительный этап транспортировки увеличивает риск заражения, заказанные компоненты направляются с фабрики прямо к покупателю.



Эта инициатива валлийской компании будет действовать в течение всего изоляционного периода. Заказать прямую доставку можно, приобретая любой компонент, от самых недорогих до флагманских моделей.