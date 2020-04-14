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Leema Acoustics: с завода – прямо к покупателю


14.04.2020 13:15

 

 

Hi-Fi энтузиасты из Великобритании в условиях эпидемии неожиданно получили преимущества по сравнению с жителями других стран. Компания Leema Acoustics начала прямые поставки своей продукции покупателям, исключив дилеров из логистического процесса.

 

Дилеры по-прежнему получают заказы, как по телефону, так и через формы заказа на сайтах, и передают их компании-производителю. Однако, поскольку дилерские складские запасы ограничены, а каждый дополнительный этап транспортировки увеличивает риск заражения, заказанные компоненты направляются с фабрики прямо к покупателю.

 

Эта инициатива валлийской компании будет действовать в течение всего изоляционного периода. Заказать прямую доставку можно, приобретая любой компонент, от самых недорогих до флагманских моделей.

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