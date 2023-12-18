Leema Quantum: первый (и второй) пошёл…

18.12.2023 10:58

Год назад Hi-Fi бренд из Уэльса Leema Acoustics анонсировал новую серию фирменных устройств Quantum. Компоненты этой линейки много переняли от флагманских Constellation, но по цене доступны большему количеству потребителей. Конечно, их тоже никак нельзя отнести к категории недорогих, но разница в цене довольно существенная. Две модели уже появились в продаже, это ЦАП / предварительный усилитель с MM/MC фонокорректором Neutron и усилитель мощности Graviton.



Leema Acoustics – компания относительно молодая: её основали в 1998 году бывшие инженеры BBC Ли Тейлор (Lee Taylor) и Мэллори Николлс (Mallory Nicholls). Первым фирменным продуктом стали мониторы Xen, предназначавшиеся профессионалам, но ставшие популярными среди аудиофилов-любителей. Электронные Hi-Fi компоненты компания начала выпускать лишь в 2006 году. В новую серию, помимо вышеупомянутых устройств, входят CD-проигрыватель Electron и музыкальный стример Positron. Чтобы снизить себестоимость новинок, инженеры Leema упростили их конструкцию; однако разработчики подчёркивают, что многие её элементы – те же, что используются в компонентах фирменной серии Constellation.



Neutron оснащается ESS USB ЦАП 24 бит / 192 кГц и аналоговым регулятором громкости Burr-Brown; 13 входных разъёмов включают RCA, балансный XLR, переключаемый MM/MC; есть порты для сабвуферов и разъём для подключения усилителя для наушников. Что касается модели Graviton, в Leema утверждают, что используемый тороидальный трансформатор – едва ли не самый большой из тех, которыми оснащается техника этой ценовой категории. Мощность стереоусилителя, работающего в классе A/B: 150 Вт на канал / 8 Ом или 260 Вт / 4 Ом. Есть возможность би-вайринга, линейные сквозные выходы для би-ампинга. Новинки выпускаются в корпусах чёрного или серебристого цветов. Купить ЦАП и усилитель можно комплектом – он обойдётся в 3570 долларов США; если приобретать устройства по отдельности, за каждое придётся отдать около 1900 долларов.



