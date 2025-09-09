ВХОД НА САЙТ

Легенда на заднем дворе


Легендарный американский Hi-Fi бренд Klipsch представил свою первую садовую – или ландшафтную, если это слово вам нравится больше – аудиосистему. Продукт под названием Courtyard Landscape Speaker System – комплект из четырёх сателлитов и сабвуфера, предназначенный для установки в саду, на придомовой территории, во внутреннем дворике-патио и т.п.

 

Каждая колонка оснащается дюймовым твитером и четырёхдюймовым низкочастотным динамиком. В новом продукте применена та же технология рупоровTractrix, что и в других фирменных акустических системах. Громкоговорители снабжены ножкой-колышком и сетчатой решёткой-грилем. Десятидюймовый сабвуфер – необычный: его можно закапывать в землю, как другие аналогичные устройства, а можно устанавливать на поверхности. Базовую систему конфигурации 4.1 можно расширить, добавив ещё пару сарраунд-каналов, или объединить два комплекта, получив конфигурацию 8.2.

 

Встроенного усилителя в Klipsch Courtyard Landscape нет – требуется внешний. В пресс-релизе сообщается, что систему можно подключить к мультизонному AV-ресиверу или к усилителю-стримеру. Все колонки защищены от влаги (IPX7) и могут функционировать под дождём и снегом (а также прямыми лучами солнца). Цвет корпусов – матовый коричневый. В комплект поставки входят аксессуары – заглушки, соединительные зажимы для проводов – и универсальный гаечный ключ. В продаже новинка появится уже в этом месяце.

2007