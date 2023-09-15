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Легендарно. Нестандартно. Leica Cine 1.


15.09.2023 09:07

 

 

Легендарный бренд Leica продолжает осваивать рынок нетипичных для компании продуктов. На этот раз инженеры Leica создали ультракороткофокусный (UST) лазерный проектор Leica Cine 1 с цифровой системой микрозеркал и УКФ-линзами Leica Summicron.

 

Устройство оснащено тремя портами HDMI: двумя HDMI 2.1 (один из них с eARC) и одним HDMI 2.0 с поддержкой 4K / 60 Гц сигнала. Имеется также цифровой аудиовыход, порт Ethernet, USB и два антенных выхода для радиочастотных сигналов. Leica Cine 1 поддерживает Wi-Fi 6, AirPlay, Bluetooth 5.0, форматы HDR10+, HLG и Dolby Vision. Есть функция дублирования экрана. Проецируемое изображение – фиксированного размера, в зависимости от модели (Cine 1 выпускается в двух версиях): 100 дюймов или 120 дюймов. Жители стран Европы (за исключением Великобритании) могут также рассчитывать на 80-дюймовую модель. В теории использование линз с фиксированным фокусом обеспечивает изображение без искривлений и других изъянов; тем не менее, такое конструктивное решение – большая редкость…

 

Размеры проектора Leica Cine 1: 600 x 378 x 149 мм; весит устройство 15,1 кг. Новинка рассчитана на состоятельных потребителей: цена проектора, в зависимости от версии, составляет от 8995 до 9495 долларов США.

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