Легендарный Linn Sondek LP12 – в авторской версии Джони Айва

26.07.2023 15:53

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive) совместно с командой принадлежащей ему дизайн-студии LoveFrom разработал новый облик проигрывателя виниловых дисков Linn Sondek LP12. Презентация обновлённой модели приурочена к 50-летию компании-производителя.



Для самого дизайнера это первое за несколько лет возвращение к работе над музыкальными проигрывателями: в период его сотрудничества с Apple именно Айв решал, как будут выглядеть фирменные iPod. Правки, внесённые им в дизайн юбилейного LP12-50, он называет «умеренными и сделанными с уважением» к наследию Linn. «Внешность» проигрывателя не менялась глобально все 50 лет, хотя конструкция устройства постоянно обновлялась и совершенствовалась технологически. Пожалуй, единственное, что сразу бросается в глаза – внешний вид основного регулятора (он стал круглым и плоским) и чуть более мягкие формы самого проигрывателя.



Айв говорит, что является страстным поклонником бренда Linn уже много лет: когда ему было 20 с небольшим (сейчас дизайнеру 56), он впервые попал на фабрику компании в Глазго. Модель Sondek LP12 разработал Айвор Тифенбрюн (Ivor Tiefenbrun), отец нынешнего генерального директор компании Гилада Тифенбрюна (Gilad Tiefenbrun); он считал, что проигрыватель виниловых дисков – самый главный компонент любой аудиосистемы класса High End. «Авторская версия», созданная Джони Айвом, выпущена ограниченной партией в 250 экземпляров в двух вариантах отделки корпуса – под дерево или в белом цвете.



