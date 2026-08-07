Легко и удобно: LED-экраны Samplex Wallpaper

07.08.2026 13:47

Флагманскую линейку LED-экранов Samplex Wallpaper представила компания Samplex Technology. Новые модели – это ультратонкие светодиодные экраны толщиной 10 мм и весом 12 кг / кв.м.



Последний показатель означает, что экран Samplex Wallpaper можно монтировать на гипсокартон, стекло, керамогранит или подвесные конструкции уже после того, как завершена чистовая отделка помещения; для этих экранов не требуются потолочные ниши и/или массивные металлические каркасы. Использование классических LED-экранов, как правило, «крадёт» полезную площадь. Экраны Samplex Wallpaper эффективно решают эту проблему и, по мнению разработчиков, будут востребованы во всех инсталляционных проектах, где толщина экрана и вес конструкции имеют большое значение.



Компания обещает российским потребителям всеобъемлющую инженерную, сервисную и гарантийную поддержку: у Samplex Technology есть официальное представительство и шоурум в Москве, куда приглашаются архитекторы, проектировщики, системные интеграторы и конечные заказчики – для знакомства с фирменной продукцией и, в частности, технологией Samplex Wallpaper. Разработки инженеров Samplex Technology также будут представлены на выставке Light + Audio Tec 2026, которая пройдёт в сентябре в московском «Тимирязев Центре».