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Lego-«вертушка»


30.11.2024 12:47

 

 

О новой волне популярности винила сказано уже много слов… ещё одним подтверждением того, что этот интерес – не сиюминутный, является недавняя рекламная акция Lego. Среди участников Insiders Weekend, ежегодного мероприятия для фанатов «Лего», компания разыгрывала необычный сувенир – Lego-проигрыватель виниловых пластинок.

 

Общий сбор всех любителй «Лего» проходил 23 и 24 ноября. Члены фирменного клуба Insiders могли воспользоваться своими привилегиями и получить – в обмен на потраченные 250 долларов США и больше – подарки от производителя. В том числе и виниловый проигрыватель. Маленький, игрушечный (само собой), но очень точно копирующий оригиналы – у модели есть даже звукосниматель, тоже пластиковый.

 

Размеры «вертушки»-крохи: 3,8 х 15,2 х 11,4 см. Проигрыватель сделан из 310 «кирпичиков» Lego, укомплектован крышкой, защищающей его от пыли; поворотный регулятор крутится, тонарм двигается; даже головка звукоснимателя выглядит весьма реалистично. Отличный подарок настоящему фанату!

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