Leica и кино

18.06.2026 15:00

Компания Leica расширяет ассортимент выпускаемых проекторов для дома: модельный ряд пополнился устройством под названием Cine Compact 1.



У новинки тот же форм-фактор, что и у фирменных Play 1 и Play 1 Plus. Cine Compact 1 – небольшой (209 x 226 x 193 мм, 4,4 кг) проектор в алюминиевом корпусе со стеклянной передней панелью, работающий на операционной платформе VIDAA и поддерживающий стриминговые приложения Netflix, Disney+, Prime Video и др. Источник света: тройной лазер и микрозеркальный чип 0,47”. Размер 4K UHD изображения – до 220 дюймов по диагонали; яркость – 1700 люменов. Есть фирменная технология Image Optimization, автофокус, система коррекции трапецеидальных искажений и интеллектуальная функция автоматического изменения размера изображения.

Прочие характеристики: 100% цветовой гаммы BT.2020, нативная контрастность 1500:1. Новинка поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10+ и HLG, а также Wi-Fi 6, Apple AirPlay и HomeKit. Возможности традиционного кабельного подключения представлены портом HDMI 2.1 eARC. Мощность встроенной двухканальной аудиосистемы с поддержкой Dolby Digital Plus и DTS Virtual:X – 20 Вт. Дополнительно можно приобрести фирменную напольную подставку; проектор можно закрепить на поверхности потолка. Начало продаж Leica Cine Compact 1 – сегодня, 18 июня. Розничная цена новинки составит 1995 долларов США.