Лейка, Леечка…

12.11.2024 13:01

Новинка Leica – портативный проектор Cine Play 1. Устройство оснащается лазерным источником света, обеспечивает изображение с разрешением 4K; размер проецируемой «картинки» – от 65 до 300 дюймов по диагонали.



Лазерный RGB источник света Leica Cine Play 1 рассчитан на 25000 часов работы. Устройство поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG. Заявленная яркость – до 3000 ANSI люменов; производитель утверждает, что изображение будет оставаться очень чётким даже при просмотре фильмов в ярко освещённом помещении. Линзы – фирменные Summicron. Благодаря ещё одной фирменной разработке, технологии обработки изображения Leica Image Optimization (LIO), достигается естественное отображение цветов и «выдающаяся контрастность».



Миниатюрный проектор оснащается двумя встроенными динамиками мощностью по 10 Вт каждый с поддержкой технологии DTS Virtual:X. Подключение к домашним развлекательным системам возможно через Apple Airplay, Bluetooth, Wi-Fi и несколько физических разъёмов, в том числе HDMI, USB и LAN; можно напрямую передавать видео и аудио контент со смартфона, планшета, внешнего диска. Доступ к популярным стриминговым приложениям обеспечивает ОС VIDAA. Поддерживается голосовое управление; проектор можно без особых сложностей интегрировать в установленную систему домашней автоматизации. Дополнительно можно приобрести напольную стойку Leica Floor Stand: кабель питания проходит через её основание. Розничная цена самого проектора – 3795 долларов США, стойки – 495 долларов.



