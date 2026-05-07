Лекции и доклады на Hi-Fi & High End Show Урал

07.05.2026 15:17

Информация о полной деловой программе выставки Hi-Fi & High End Show Урал 2026 появилась на сайте организатора мероприятия, компании «Мидэкспо».

16 мая деловую программу откроет лекция представителя российского бренда «Премьера» Тимура Гончаренко «Анатомия Hi-Fi Audio. Интерфейсы и кабели как кровеносная система»; она начнётся в 12:00. Через час, в 13:00, основатель компании Aleks Audio Александр Ян-Беляевский расскажет, «Что такое High End Audio. Прошлое, настоящее, будущее». В 14:00 – получасовой перерыв на музыкальную викторину «Угадай мелодию»; организатором выступила компания Pult.ru, а проведёт конкурс руководитель event-направления компании Андрей Князькин. В 14:30 – лекция создателя Valeron’s Vinyl Channel и коллекционера винила Валерия Быковщенко «Состояние виниловой индустрии в 2026 году. Вся правда о производстве проигрывателей и пластинок». Далее, начиная с 15:30, с получасовыми докладами выступят директор по развитию Phaze Audio Михаил Крюков (тема «Российский бренд Phaze Audio: новая линейка»); инженер-разработчик Flatvox Дмитрий Петренко («Что же такое твердотельный наушник?») и генеральный директор ООО «Руднев-Шиляев» Сергей Шиляев («Новая система измерения акустических кабелей «Арктангенс 100»).

17 мая аудио-аналитик и техно-эксперт Павел Савосин предложит посетителям выставки построить «Hi-Fi систему, которая подойдёт лично вам» (лекция «Hi-Fi с чистого листа», начало в 12:00), а в 13:00 начнёт свою работу «круглый стол», где собравшиеся эксперты, в том числе директор по маркетингу Digis Hi-Fi Илья Кинжалов, представитель бренда «Премьера» Тимур Гончаренко, PR-директор Pult.ru Александр Толчанов и аудиоэксперт Николай Ткаченко, обсудят главные тренды и перспективы развития российской аудиоиндустрии; модератор: Андрей Князькин, Pult.ru. В 14:00 эксперт по High End, писатель, автор передачи «СтереоПравда» Михаил Кучеренко порассуждает о том, можно ли измерить «музыкальность» аудиоаппаратуры; в 15:00 его сменит блогер, обладатель титула «Золотое Ухо России» Михаил Борзенков, который будет отвечать на вопросы аудиофилов, а по окончании встречи выберет три самых интересных вопроса; их авторы получат фирменный мерч выставки и сфотографируются с Михаилом. Завершат день Hi-Fi квиз и розыгрыш ценных призов, предоставленных компаниями-участниками выставки; начало в 16:00.

Напоминаем, что выставка Hi-Fi & High End Show Урал 2026 будет проходить 16 и 17 мая в Екатеринбурге, в гостинице «Московская горка» (ул. Московская, 131). В ней примут участие компании ADK.Audio, Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, Barnsly Sound Organization, Digis Hi-Fi, Digital Fruits, Flatvox, Foster Group, Kennerton Audio Equipment, MMS Cinema, MusicHouse, Pult.ru, Simple Distribution, Sonance Russia, TL Sound, UltraHD66.ru, «Галерея Назаров», «Петрик Аудио», «Шолохов». Для посещения выставки необходима регистрация на сайте мероприятия.