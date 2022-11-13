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Лекция «135 лет грамзаписи»


13.11.2022 11:23

 

 

Сегодня в 17:00 в московском баре «Винил & Вино» пройдёт «Виниловый лекторий», где встретятся поклонники аналогового звука и коллекционеры виниловых пластинок.

 

Лекцию, посвящённую 135-летию грамзаписи, проведёт московский экскурсовод и краевед Анатолий Закарлюк. Он расскажет об Эмиле Берлинере, изобретателе граммофонной пластинки, и его влиянии на мировую индустрию звукозаписи и культуру и искусство в целом. До и после лекции посетители могут пополнить свою музыкальную коллекцию – в баре с 13:00 будет развёрнут виниловый маркет (он проходит ежемесячно, организатор: VNLWN Market), куда рекорд-лейблы, музыкальные магазины и частные продавцы привезут новые пластинки, редкие релизы, лимитированные и подарочные издания, книги и мерч.

 

Весь вечер в программе винил, вино, гастрономические и музыкальные деликатесы. Диджеи будут играть, а гости танцевать. Адрес бара «Винил & Вино»: Москва, улица Садовая-Каретная, дом 18. Бар работает до 23:00. На лекцию вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

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