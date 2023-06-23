«Философия звука стерео»: лекция Михаила Кучеренко

23.06.2023 11:22

27 июня Михаил Кучеренко (StereoPravda) выступит в Москве с лекцией «Философия звука стерео: 12 ступеней лестницы в аудиофильское небо». Лекция пройдёт в лофт-пространстве «Своё Поле», расположенном на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

Михаил расскажет об истории аудиотехники – со второй половины XIX века и до наших дней – и о фундаментальных основах High End Audio, уделив особое внимание основным критериям качества звука аппаратуры этого уровня. Участники встречи узнают, в чём заключается общественная польза аудиокомпонентов класса High End и какое место они занимают в культурной политике.

Перед началом лекции всем собравшимся предложат по бокалу белого вина, а после выступления Михаила слушатели получат возможность приобрести написанную им книгу «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio» с личной подписью автора. Начало лекции – в 19:00. Мероприятие платное, приобрести билет можно, перейдя по ссылке. Парам предоставляется скидка.