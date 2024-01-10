Lenbrook хочет больше от BluOS, MQA и SCL6

10.01.2024 10:24

Группа компаний Lenbrook, которая является владельцем брендов NAD Electronics, PSB Speakers и Bluesound и Hi-Res мультирум-платформы BluOS, создала новое бизнес-подразделение под названием Lenbrook Media Group. Цель новой структуры – более эффективная коммерциализация и дальнейшее развитие технологий BluOS, MQA и SCL6.

Ожидается, что новое подразделение будет разрабатывать и коммерциализировать цифровые интеллектуальные технологии, позволяющие упаковывать и доставлять аудиофайлы высокого разрешения с сохранением качества оригинальных исполнения и записи, и предназначенные для использования производителями, создателями контента, вещательными компаниями и дистрибьюторами.

Основными фирменными продуктами, на базе которых будет осуществляться развитие, являются беспроводная мультирум-платформа BluOS, кодек упаковки и доставки аудио высокого разрешения MQA, а также адаптивный аудиокодек высокого разрешения SCL6. Последний наилучшим образом подходит для беспроводных и мобильных приложений, которые Lenbrook планирует представить в виде своих коммерческих продуктов уже в нынешнем году. Возглавит новую бизнес-единицу Майк Джбара (Mike Jbara), бывший генеральный директор MQA и один из топ-менеджеров Warner Music.



