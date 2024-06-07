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Lenbrook продвинет Hi-Res аудио


07.06.2024 13:43

 

 

Lenbrook Media Group (LMG) – новое бизнес-подразделение, сформированное после того, как компания Lenbrook осенью прошлого года приобрела активы MQA. На днях LMG объявила о начале деятельности MQA Labs; эта структурная единица будет заниматься продвижением аудиоформатов высокого разрешения, разрабатывая продукты для улучшения качества обработки и передачи звука.  

 

Теперь Lenbrook сможет работать «по двум фронтам»: к популярной платформе BluOS добавляются решения MQA Labs, которые уже используются некоторыми производителями оборудования, потоковыми сервисами, вещательными компаниями и создателями аудиоконтента. В настоящее время в активе MQA Labs есть три продукта: AIRIA – адаптивный Hi-Res кодек (его техническое название – SCL6); FOQUS – решение для эффективного преобразования аналоговых сигналов в цифровые; QRONO – технология повышения качества обработки звука, предназначенная для воспроизводящих устройств.

 

Lenbrook сообщает, что уже к концу 2025 года появится много самой разной лицензированной продукции с этими технологиями, и подчёркивает, что вышеперечисленные решения не связаны с кодеком MQA и не зависят от этого продукта.

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