Lenbrook продвинет Hi-Res аудио

07.06.2024 13:43

Lenbrook Media Group (LMG) – новое бизнес-подразделение, сформированное после того, как компания Lenbrook осенью прошлого года приобрела активы MQA. На днях LMG объявила о начале деятельности MQA Labs; эта структурная единица будет заниматься продвижением аудиоформатов высокого разрешения, разрабатывая продукты для улучшения качества обработки и передачи звука.



Теперь Lenbrook сможет работать «по двум фронтам»: к популярной платформе BluOS добавляются решения MQA Labs, которые уже используются некоторыми производителями оборудования, потоковыми сервисами, вещательными компаниями и создателями аудиоконтента. В настоящее время в активе MQA Labs есть три продукта: AIRIA – адаптивный Hi-Res кодек (его техническое название – SCL6); FOQUS – решение для эффективного преобразования аналоговых сигналов в цифровые; QRONO – технология повышения качества обработки звука, предназначенная для воспроизводящих устройств.



Lenbrook сообщает, что уже к концу 2025 года появится много самой разной лицензированной продукции с этими технологиями, и подчёркивает, что вышеперечисленные решения не связаны с кодеком MQA и не зависят от этого продукта.



