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Lenco LS-50LED: доступный винил


01.04.2022 10:58

 

 

LS-50LED – проигрыватель виниловых дисков, недавно появившийся в модельном ряду голландской компании Lenco. Устройство категории «всё-в-одном» можно купить напрямую у производителя всего за 150 евро.

 

Проигрыватель оснащается парой встроенных динамиков – они встроены в передние ножки «вертушки». Скорость вращения пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Проигрыватель поставляется с предустановленным керамическим звукоснимателем и механическим тонармом с регулируемым противовесом. Есть порт USB и RCA выход для подключения внешних акустических систем. Подключение по Bluetooth не предусмотрено.

 

Корпус проигрывателя – чёрного цвета. LED-подсветка опорного диска синхронизируется с музыкой; можно выбрать один из семи цветов или вообще отключить эту функцию. В комплект поставки входит съёмная пылезащитная крышка.

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