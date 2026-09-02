Lenco Orbita-360: не то, чем кажется

02.09.2026 16:37

Бренд Lenco, известный своими проигрывателями виниловых дисков, выпустил Bluetooth-колонку в форме… гири. Новинку назвали Orbita-360: динамики 2.1-канальной акустической системы излучают звуковые волны на 360 градусов.



Внутри шарообразного корпуса, снабжённого алюминиевой ручкой для переноски, находятся четырёхдюймовый сабвуфер, четыре широкополосных динамика и два пассивных излучателя. Мощность необычного громкоговорителя: 60 Вт RMS (максимальная мощность: 120 Вт). Использовать колонку для того, чтобы подкачать бицепсы, не получится – она для этого слишком лёгкая.



Благодаря поддержке технологии Auracast «Орбита» может без проводов сопрягаться с другими совместимыми колонками. Защита от влаги – IPX6: даже если начнётся дождь, колонке он будет не страшен. Встроенный аккумулятор рассчитан на 13 часов автономной работы. Девять световых эффектов (в том числе синхронизированный с музыкальным ритмом воспроизводимой аудиозаписи) сделают дачную вечеринку не только громкой, но и яркой. Цвета корпуса, обтянутого акустически прозрачной тканью: чёрный Diamond Black и серый Lunar Grey. Цена новинки – около 300 долларов США.