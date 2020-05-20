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Leon: крепления для саундбаров Sonos


20.05.2020 10:33

 

 

В линейке Tonecase, выпускаемой компанией Leon, появились крепления для саундбаров Sonos: недавно представленной новинки Arc, а также для моделей Beam и Playbar. Универсальный держатель Tonecase FIT Universal позволяет закрепить саундбар под телевизором.

 

Надёжную фиксацию обеспечивает созданная конструкторами Leon технология TcFIT-U. Решение, которое предлагает Leon, включает декоративную решётку, которая изготавливается на заказ, в полном соответствии с шириной телевизора. TcFIT-U можно встроить в фирменное крепление Edge Media Frame, когда с помощью декоративной рамы из дерева или металла телевизор и саундбар визуально превращаются в единое целое.

 

В серии Tonecase FIT Universal представлены три модели. Устройство крепится непосредственно к телевизору (с диагональю до 98 дюймов), после чего вся конструкция закрывается тканевым грилем. По умолчанию крепление комплектуется тканью чёрного цвета, но потребителю предоставлено право выбора (за дополнительную плату) как расцветки, так и самого материала. TcFIT-U подходит не только для моделей Sonos, но и для многих саундбаров других производителей. В продаже крепление появится в июле 2020 года.

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