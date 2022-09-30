Leon Speakers: 25 лет на стиле

30.09.2022 08:19

Leon Speakers проводит юбилейную кампанию. Её название, «25 лет звука и стиля», отражает свойственную бренду артистичность и изобретательность. Приглашённый художник Крис Сондерс (Chris Saunders) создал для Leon Speakers чёрно-золотую мандалу с изображением льва. Рисунок будет использоваться для оформления новой серии Ente SoundTile.

Специально к знаменательной дате разработан Anniversary Trim Package. Это опция для громкоговорителей серии Ultima: Leon Speakers предлагает эксклюзивную отделку корпусов, выполняемую традиционным японским методом Shou Sugi Ban (обжиг древесины с помощью открытого огня, после которого деревянная поверхность приобретает красивый и очень необычный внешний вид) и новые декоративные решётки-грили из акустически прозрачного тканого материала двух оттенков чёрного.

Юбилейная фирменная продукция, которая будет выпущена ограниченной партией, демонстрируется на выставке CEDIA Expo. Leon Speakers представляет также свою всепогодную коллекцию Terra, в том числе новые колонки-светильники Terra LuminSound Bollard с LED-источником света, семью вариантами отделки и защитой от влаги и пыли IP67.