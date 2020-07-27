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Leon Speakers помогает Самсунгу


27.07.2020 12:43

 

 

Компания Leon Speakers выпустила новую модель саундбара под названием FrameBar – специально разработанную для недавно появившихся в ассортименте Samsung серии телевизоров The Frame.

 

Главная особенность телевизоров The Frame – их дизайн: устройство больше похоже на висящую на стене картину, чем на привычный телевизионный дисплей. Традиционные саундбары, которые выпускает большинство производителей, плохо сочетаются с The Frame, лишая смысла саму идею превращения телевизора в арт-объект. 

 

Leon FrameBar является модификацией фирменного устройства HzUT. Он оснащается 2,5” НЧ-динамиками и 22-мм твитерами, размещёнными в узком корпусе – его глубина всего 6 см. Предусмотрены два типоразмера и четыре варианта отделки: белый, чёрный, коричневый и бежевый. По краям лицевой панели имеется узкая окантовка-рамка. Стандартный цвет тканевого гриля – чёрный, но можно заказать любой другой: Leon Speakers предлагает широкий выбор тканей.

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