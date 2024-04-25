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Leon Speakers: ультратонко по-новому


25.04.2024 15:57

 

 

Инженеры компании Leon Speakers осуществили конструктивный апгрейд звуковой панели FrameBar и других устройств в фирменной линейке ультратонких акустических систем.

 

Всего компания выпускает три серии таких громкоговорителей: Horizon, Profile и FrameBar. Платформа UT (Ultra-Thin), на базе которой производятся колонки, была усовершенствована и получила новое название UX. Громкоговорители комплектуются динамиками Morel – 2,5-дюймовыми драйверами с литой алюминиевой корзиной.

 

Модели линейки UX отличаются небольшой глубиной, всего два дюйма (ок. 5 см), благодаря чему их можно использовать с большинством современных ТВ. Колонки можно крепить к самому дисплею или к стене под или рядом с ним.

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