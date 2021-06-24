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Лето, щедрое на саундбары


24.06.2021 11:28

 

 

Уже третья новинка из этой категории появляется в наших новостях за последние три дня. Сегодня в центре внимания - модель JBL Cinema.

 

Это компактный саундбар с поддержкой стандарта пространственного звучания Dolby Digital и беспроводного стриминга с мобильных устройств. Кнопка «Голос» на пульте управления активирует функцию повышения чёткости голоса. Подключение осуществляется через HDMI ARC порт с обратным аудиоканалом. Предусмотрено не только проводное соединение: новинки оснащены модулем Bluetooth для трансляции музыки с мобильных устройств.

 

Конструкторы учли возможную разницу в условиях, в которых используется устройство (площадь помещения), и предусмотрели несколько вариантов комплектации. Покупатель может выбрать, приобрести ли ему моноблок SB120 или двухкомпонентную систему 2.1 – SB140 или SB170 (саундбар + сабвуфер). JBL Cinema SB120 укомплектован парой широкополосных (2,25”) и двумя басовыми (2,5”) динамиками общей мощностью 110 Вт.  Саундбары Cinema SB140 и SB170 дополнены проводным и беспроводным сабвуфером соответственно. В SB140 – два ассиметричных динамика на 27 Вт и сабвуфер на 56 Вт; SB170 – более мощная (динамики 52 Вт, сабвуфер 116 Вт).

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